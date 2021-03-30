Песков заявил, что большинство россиян не разделяют взгляды Навального

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян не разделяют взгляды оппозиционера Алексея Навального, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты упомянули в ходе беседы с Песковым его заявление в интервью "Аргументам и фактам" о том, что ему противно мировоззрение Навального. У представителя Кремля поинтересовались, в чем именно заключается разница мировоззрений его и оппозиционера.

"Оно абсолютно отличное от моего, и я имею право с ним абсолютно не соглашаться. Собственно, с этим мировоззрением не соглашается подавляющее количество жителей нашей с вами страны", - ответил Песков.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента РФ в интервью "АиФ" заявил, что Навальный по закону отвечает за свои действия.

Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону", - сказал Песков.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству столичного управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по "делу Ив Роше" на 3,5 года заключения в колонии общего режима. 20 февраля Мосгорсуд подтвердил это решение.

Оппозиционер отбывает срок в колонии во Владимирской области.

Между тем накануне стало известно, что Навальный подал к Пескову второй иск о защите чести и достоинства. Ранее аналогичный иск был возвращен истцу.