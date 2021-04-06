Суд снова оставил без движения иск Навального к Пескову

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы до 30 апреля оставил без движения иск оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как сообщили в пресс-службе суда, заявителю дали время на устранение недостатков в иске.

Иск был повторно подан в суд 29 марта.

Навальный считает, что 1 октября 2020 года Песков распространил о нем сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и его деловую репутацию. Поводом для иска стала публикация "Песков заявил, что обвинение Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы".

Навальный просит суд признать несоответствующими действительности такие фразы ответчика: "В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", и "лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами". Он также потребовал опубликовать их опровержение на сайте Кремля.

В середине ноября Навальный уже подавал такой иск к пресс-секретарю президента, но суд его вернул из-за процессуальных недостатков.

Песков комментировать иск отказался, сославшись на то, что в Кремле никогда не комментируют судебные процессы.