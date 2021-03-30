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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:19Заразились
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В Кремле позитивно оценили публичные вакцинации Шойгу и губернаторов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Кремле приветствуют публичные прививки от коронавируса министра обороны России Сергея Шойгу и ряда губернаторов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Расцениваем только позитивно, потому что личный пример людей, которые пользуются авторитетом и уважением, бесценен", - сказал Песков во вторник журналистам.

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Так он ответил на вопрос, как относятся в Кремле к тому, что Шойгу и некоторые губернаторы регионов сделали прививки от коронавируса публично, при этом Путин от публичности отказался.

"Что касается президента, то каждый государственный деятель, помимо всего прочего, является еще и человеком со своими какими-то внутренними ориентировками. И как раз, говоря об "обезьянничании", наверное, президент говорил о своем видении, как нужно давать пример", - подчеркнул Песков.

По его словам, "в данном случае речь идет о том, что лучшим примером является слово президента, и то, что он сам, как и обещал, сообщил о том, когда и как он был вакцинирован".

Дмитрий Песков Сергей Шойгу

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