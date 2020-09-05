Шойгу рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса

Фото: Минобороны/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что чувствует себя нормально после вакцинации от коронавируса.

"Чувствую себя вполне нормально, у меня не было ни повышения температуры, ни каких-либо других проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) в субботу.

Накануне в Минобороны сообщили, что Шойгу привился от коронавируса отечественной вакциной Sputnik V. По данным военного ведомства, когда вакцина поступит в войска, в первую очередь будет предложено добровольно привиться тем, кто непосредственно и много контактирует с личным составом, это военные врачи и командиры всех уровней.

Ранее, в пятницу, мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что он тоже привился российской вакциной. 2 сентября об этом же сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. 20 августа вице-премьер Марат Хуснуллин написал в соцсетях, что ему сделали прививку.

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что в стране зарегистрирована отечественная вакцина от COVID-19 "Спутник V", которую создали в подведомственном Минздраву центре им. Гамалеи. Он добавил, что вакцину опробовала одна из его дочерей, и у нее всего лишь на пару дней поднялась температура. 27 августа он повторил, что его дочь в порядке и что у нее выработались антитела.