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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:02Заразились
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Президент РФ рассказал, почему не стал вакцинироваться "под телекамеры"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что не посчитал необходимым прививаться от коронавируса под камеры, подобно лидерам других стран, и считает более важным сам факт вакцинации.

"Ну мы разве что с вами, должны обезьянничать, что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает. Ну, наверное, нет", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия-1 (ВГТРК), отвечая на вопрос, почему он не стал демонстрировать в СМИ процесс вакцинации.

По мнению президента, на таком высоком уровне сфальсифицировать прививку совсем не сложно. "Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно, кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок. Ну просто... я шучу, конечно, ну, просто витамины", - сказал он.

"Ну, это не серьезно, на мой взгляд. А вот что серьезно, это то, что действительно дело это (вакцинация - ИФ) нужное, даже необходимое, на мой взгляд, - заявил Путин. - Если человек хочет себя чувствовать уверенно, не хочет болеть и иметь тяжелые последствия после болезни, то лучше эту прививку сделать, конечно".

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Он рассказал, что перед прививкой лучше всего заранее проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических болезней. По словам президента, у него перед вакцинацией измерили температуру.

Как отметил Путин, "по-моему, что касается наших прививок, у них и противопоказаний-то никаких нет".

"Я знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями, и нормально себя чувствуют, - сказал он. - Я не знаю, во всяком случае, мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин".

Президент подчеркнул, что все три российские вакцины эффективны, надежны и безопасны. Он также выразил надежду, что эти характеристики сохранятся и в дальнейшем.

Как заявил Путин, в России уже привились свыше 6 млн человек, отметив, что это очень приличный показатель. Из них, по его словам, 4 млн 300 тыс. - это люди, которые получили уже двойную прививку. "Ну, это потому что статистика, понимаете. Наверное, все возможно при этой прививочной деятельности, но пока, слава Богу, у нас все нормально, никаких серьезных побочных эффектов не выявлено", - сказал он.

Ранее сообщалось, что российский лидер 23 марта сделал прививку от коронавируса. После вакцинации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя хорошо. Какой именно вакциной привился глава государства, не говорилось. В Кремле лишь подчеркивали, что это российская вакцина.

Хроника коронавируса. Март.

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