"Коммерсантъ" выяснил, что возле ВПП-3 в Шереметьево не расселили деревни

Ближайшие дома находятся в ста метрах от ВПП

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Шереметьево не расселил подмосковные деревни Дубровки и Перепечино, находящиеся на приаэродромной территории, хотя должен был сделать это еще в 2018 году, рассказали газете "Коммерсантъ" жители этих населенных пунктов.

При этом накануне, 30 августа, аэропорт объявил о переносе открытия третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3), ранее назначенный на 1 сентября. Сроки в Шереметьево не уточнили, однако отметили, что строительные работы полностью завершены.

По словам жителей деревень, там остается около 104 нерасселенных домов, ближайшие из которых находятся в 100 метрах от ВПП-3. Жилые постройки были снесены только на территории, где непосредственно расположена ВПП-3.

Юрист Дмитрий Горбунов выразил мнение, что новую ВПП могут ввести в эксплуатацию только после сноса сооружений на приаэродромной территории, создающих опасность для взлета и посадки воздушных судов - а значит, и для жизни, здоровья и имущества неограниченного круга лиц.

В Шереметьево "Коммерсанту" посоветовали задать вопросы о расселении Росавиации, где объяснений не дали. В Минтрансе, Ростехнадзоре и Роспотребнадзоре на вопросы не ответили.

Строительство ВПП-3 в Шереметьево

ВПП-3 в Шереметьево начали строить в 2009 году. До 2015 года генподрядчиком проекта был "Инжтрансстрой", который обанкротился. Затем правительство отдало подряд компании "Трансстроймеханизация" (входит в группу "Мостотрест", основным владельцем которой является Аркадий Ротенберг).

ВПП-3 планировали открыть в апреле 2019 года, такую дату в декабре прошлого года называл гендиректор МАШ Михаил Василенко. Затем замминистра транспорта Александр Юрчик говорил, что полоса должна быть полностью готова к июню.

В апреле в Росавиации заявили, что комплекс новой ВПП готов более чем на 90%, а полностью его доделают к 1 июля 2019 года.

В начале июля источник "Интерфакса" в Росавиации говорил, что ВПП-3 должны открыть к 1 сентября 2019 года. Заминку он объяснил необходимостью получить разрешительные документы для использования полосы.

Позднее в аэропорту заявили, что открытие третьей ВПП в Шереметьево отложили до конца сентября.