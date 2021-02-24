Росреестр предложил решение проблемы регистрации участков рядом с аэропортами

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россреестр сообщил, что подготовил законопроект, который должен решить проблему регистрации недвижимости рядом с аэродромами, в том числе в рамках "дачной амнистии".

В ведомстве рассчитывают, что принятие этих поправок позволит тысячам граждан оформить в собственность участки рядом с аэродромами и построенные на них жилые дома, бани, гаражи и другие подсобные постройки. Сейчас их оформить нельзя, поскольку размещение подобных объектов должно быть согласовано с Росавиацией и при положительном решении Роспотребнадзора.

Выполнить эти условия для бытовой недвижимости мало реально, при этом подобные объекты в целом не создают угрозу безопасности воздушных полетов, объяснил через пресс-службу замглавы ведомства Алексей Бутовецкий. По его словам, из-за ограничений не получается зарегистрировать больше 60 000 объектов недвижимости.

Он добавил, что предложенные поправки также должны защитить права дольщиков. В частности, участники долевого строительства получат возможность зарегистрировать права на свои квартиры, если на землю, на которой расположен дом, наложен арест.

Росреестр предложил отменить действующие ограничения в границах приаэродромных территорий для объектов "бытовой недвижимости" (садовых домов, жилых домов, бань, гаражей, других хозяйственных построек), а также исключить из законодательства требование, что размещение этих построек нужно согласовывать с операторами аэродромов.

По словам Бутовецкого, законопроект подготовили после консультаций с Росавиацией, Минстроем, Минэкономразвития и правительством Московской области. Госдума должна его принять в весеннюю сессию в 2021 году, рассчитывают в Росреестре.

В 2019 году возникли проблемы с регистрацией жилого комплекса "Филатов луг", который построили рядом с аэропортом "Внуково". Росавиация призывала аннулировать согласование строительства комплекса в связи с тем, что его расположение и высотные габариты влияют на безопасность полетов. На сторону застройщика проект ГК "Инград" встал Арбитражный суд Московской области, который в конце прошлого года признал недействительным решение об аннулировании. Однако противоречие до сих пор не исчерпано. Вице-премьер Марат Хуснуллин обещал, что проблему со вводом жилкомплекса "Филатов луг" в эксплуатацию решат к лету.