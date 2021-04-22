Отец гендиректора ФБК Жданова доставлен в СИЗО Архангельска

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Отец гендиректора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ иностранным агентом) Ивана Жданова Юрий Жданов этапирован в Архангельск и находится в СИЗО №1, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в правоохранительных органах региона.

"Юрий Жданов доставлен в СИЗО №1, которое расположено на улице Попова в Архангельске", - сказал собеседник агентства.

Ранее Юрий Жданов был арестован в Ростове-на-Дону по подозрению в превышении должностных полномочий во время работы в администрации поселка Искателей в НАО.