Двое пострадавших при ЧП на судозаводе в Ленобласти госпитализированы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Двое пострадавших при крене строящегося судна на заводе в Ленинградской области госпитализированы с травмами легкой степени в больницу Шлиссельбурга, сообщает пресс-служба правительства региона.

В пресс-службе отметили, что на момент происшествия на судне работало 80 человек, 78 из них сразу эвакуировали. Двое обратились за медицинской помощью. Водолазы продолжают поиск двух человек.

На месте дежурят две бригады скорой помощи. Всего к месту было направлено 12 медицинских бригад, а также сформирован резерв бригад станции скорой помощи в Колпино.

В пресс-службе со ссылкой на МЧС также сообщили, что нефтепродукты в Неву в результате ЧП не разлились.

Строящийся рыболовецкий траулер завалился на борт на площадке Ленинградского судостроительного завода "Пелла" в поселке Отрадное Кировского района около 15:00. Шесть рабочих выбрались из судна самостоятельно. По данным источника "Интерфакса", некоторые из них получили легкие травмы, еще двое рабочих пропали. Корпус судна был стабилизирован, трюм затоплен.

В диспетчерской службе Кировского района Ленинградской области "Интерфаксу" сообщали, что спасатели ищут двух пропавших, от двух до четырех человек пострадали. В службе также заявляли, что госпитализированы четверо.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело в по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).