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Водолазы нашли тело рабочего, пропавшего при ЧП с судном в Ленобласти

Водолазы нашли тело рабочего, пропавшего при ЧП с судном в Ленобласти
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Один из двух рабочих, пропавших при опрокидывании судна на площадке судостроительного завода "Пелла", обнаружен мертвым. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Северо-Западного упражнения Следственного комитета России на транспорте.

"Водолазами в хвостовой части судна обнаружен труп одного из пропавших в тросах – мужчина", - говорится в сообщении.

Второго пропавшего ищут.

Около 15:00 на площадке судостроительного завода "Пелла" в поселке Отрадное Кировского района завалился на бок строящийся рыболовецкий траулер. На борту находились 80 рабочих, 78 из них были эвакуированы, двое пропали. Двое госпитализированы с травмами.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах (часть 3 статьи 216 УК РФ). Организована проверка Северо-Западной транспортной прокуратурой.

В настоящий момент корпус стабилизирован, затоплен трюм. Проводятся поисково-спасательные работы с привлечением водолазов.

Ленобласть Пелла

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