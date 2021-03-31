В ВТБ предложили термин "нащупывание" для прогнозов по ставке ЦБ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Банк России будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока не остановится проинфляционный тренд, смена вектора инфляции может произойти в июле, считает член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы предполагаем вместе с аналитиками "ВТБ Капитала", что ЦБ будет действовать методом "нащупывания". Это такой термин, который мы хотели бы ввести. Каждое заседание совет директоров ЦБ, ориентируясь только на фактическую статистику по инфляции, будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока не наступит перелом в фактической инфляции. Мы ожидаем, что этот перелом с точки зрения фактических данных по инфляции произойдет в июле", - сообщил Пьянов журналистам.

"До этого периода в принципе каждый совет директоров Банка России может повысить ставку на те же самые 25 базисных пунктов, и может потребоваться от одного до трех повышений. Господствующее мнение внутри нас, что потребуется максимум два повышения на 0,25 процентного пункта, чтобы допустить этот перелом", - добавил топ-менеджер.

Инфляция в России по итогам 2021 года, по прогнозам ВТБ, составит 4,8% вместо ожидавшихся ранее 3%. При этом ключевая ставка достигнет уровня в 4,75-5%, а не 4,25%, как прогнозировалось ранее, отметил он.

"Понятно, что в медиапространстве, как это сейчас происходит, будут звучать голоса либо собственников бизнеса, которые кредитуются, либо кураторов различных отраслей промышленности, которые будут сигнализировать о том, что ожидания по инфляции стабилизировались, и вот-вот она (инфляция - прим. ИФ) достигнет таргета ЦБ. Но все эти forward looking, будущие метрики инфляции не будут иметь никакого значения, пока не остановится фактический тренд", - подчеркнул Пьянов.

По его словам, будущая направленность денежно-кредитной политики (ДКП) может напоминать стратегию Банка России в 2018 году, когда для стабилизации инфляции потребовалось два повышения ставки. "Мы видим, что инфляционная динамика сейчас выше, чем в 2018 году, поэтому, с одной стороны, это может потребовать больше, чем два цикла повышения, с другой стороны, экономика сейчас более чувствительна к повышению ставок из-за большей доли кредитов с плавающими ставками", - отметил член правления ВТБ.

Банк России 19 марта принял решение повысить ключевую ставку впервые с декабря 2018 года на 25 базисных пунктов - до 4,50%. Регулятор также отметил, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике (возвращения ключевой ставки на уровень 5-6%).