Эвакуация прошла в мэриях Саратова и Тюмени

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сотрудников мэрии Тюмени и мэрии Саратова эвакуировали в среду из-за сигналов о минировании зданий. Ранее в этот же день по той же причине проверяли мэрию Сургута и Новосибирска.

Об эвакуации людей из мэрии Тюмени "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник. По его сведениям, сообщение о заложенной бомбе проверяют полицейские и сотрудники Росгвардии.Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

О проверке здания саратовской мэрии в телеграм-канале сообщили сами чиновники. Сигнал о минировании им поступил по электронной почте. Проверка в Саратове уже завершилась, сотрудники вернулись к работе.