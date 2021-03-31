Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:33Заразились
на 31.03В России 4 545 095+8 275В мире 128 212 879+568 789

Эвакуация прошла в мэриях Саратова и Тюмени

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сотрудников мэрии Тюмени и мэрии Саратова эвакуировали в среду из-за сигналов о минировании зданий. Ранее в этот же день по той же причине проверяли мэрию Сургута и Новосибирска.

Об эвакуации людей из мэрии Тюмени "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник. По его сведениям, сообщение о заложенной бомбе проверяют полицейские и сотрудники Росгвардии.Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

О проверке здания саратовской мэрии в телеграм-канале сообщили сами чиновники. Сигнал о минировании им поступил по электронной почте. Проверка в Саратове уже завершилась, сотрудники вернулись к работе.

Саратов Тюмень МВД

Новости по теме

Новости

Матвиенко потребовала выяснить, как выбирали песню для "Евровидения"

Матвиенко потребовала выяснить, как выбирали песню для "Евровидения"

Песков признал "в целом плохой" демографическую ситуацию в стране

Песков признал "в целом плохой" демографическую ситуацию в стране

Россиянин Петушков получил 12 лет колонии за госизмену

В Кремле заявили о риске возобновления гражданской войны на Украине

Бориса Шпигеля переведут в больницу при "Матросской тишине"

"Яндекс" изменил логотип впервые за 13 лет

"Яндекс" изменил логотип впервые за 13 лет

Российским призывникам придется оставить смартфоны дома

Российским призывникам придется оставить смартфоны дома

Сенаторы одобрили закон об "обнулении" президентских сроков

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,2 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 8,2 тыс. новых случаев коронавируса

Устроивший стрельбу под Мытищами сам поджег свой дом

Устроивший стрельбу под Мытищами сам поджег свой дом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');