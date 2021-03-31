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В мэрии Новосибирска провели эвакуацию

В мэрии Новосибирска провели эвакуацию
Фото: Андрей Березкин/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирске из мэрии города начали эвакуировать сотрудников после сообщения о том, что здание заминировано, сообщила пресс-служба администрации города в Telegram.

"Правоохранительные органы проводят проверку", - говорится в сообщении.

Также в городе были "заминированы" три станции метро - "Красный проспект", "Площадь Ленина" и "Октябрьская". Их закрыли в 12:15 по местному времени, быстро проверили с собаками, бомб не нашли. Сейчас все станции метрополитена функционируют в штатном режиме.

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области позднее сообщил, что сигнал о минировании поступил в один из банков. Здание начали проверять.

Ранее утром в среду источник "Интерфакса" сообщил о проверке мэрии Сургута из-за сигнала о заложенной бомбе.

Волна массовых рассылок ложных сообщений о минировании сразу нескольких зданий и строений, иногда поступающих одновременно в нескольких городах, началась в России 28 ноября 2019 года. Чаще всего анонимы "минировали" суды, больницы, поликлиники, школы, станции метро, мосты, торговые центры и иногда - жилые дома. В ряде случаев там проводилась эвакуация, иногда здания проверяли, не выводя из них людей.

В 2020 году анонимы перешли на угрозы в адрес взлетевших пассажирских самолетов. Рассылки прервала пандемия коронавируса. Летом 2020 года массовые угрозы возобновились до нового витка пандемии и введения ограничительных мер.

В марте 2021 года администрация подмосковных Люберец отпустила школьников на каникулы на неделю раньше, чтобы разобраться с регулярными сообщениями о "минировании" школ.

Новосибирск Сургут

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