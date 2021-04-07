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Аэропорты Петербурга и Челябинска проверяли на "минирование"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Челябинский аэропорт "Баландино" и петербургский "Пулково" проверяли из-за сообщений о заложенных в них бомбах. В обоих случаях угроза оказалась ложной.

В "Баландино" из-за проверки задержали пять рейсов - два вылета и три посадки. Пассажиров эвакуировали на привокзальную площадь и в гостиницу.

"Пулково" задержал вылет пяти рейсов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор аэропорта). По данным онлайн-табло аэропорта, были задержаны рейсы "Уральских авиалиний" в Симферополь, рейс "Аэрофлота" в Москву, рейсы "Победы" в Ульяновск, Ставрополь и Астрахань.

Петербургский аэропорт получил угрозу о минировании самолетов и взлетно-посадочных полос.

Ранее в этот же день из-за аналогичных угроз проверяли Мосгорсуд и еще несколько судов столицы.

Баландино Челябинск Пулково Петербург Мосгорсуд Москв

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