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В Кремле заявили о риске возобновления гражданской войны на Украине

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Кремле обеспокоены, что Киев может пойти на провокационные действия, которые способны привести к возобновлению гражданской войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, допускает ли Песков возможность участия России в этой войне на стороне Донбасса, представитель Кремля пояснил: "Я имею в виду гражданскую войну, которая там уже была".

Ранее в марте власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР обвинили Киев в полном отказе от ограничений на наступательные и диверсионные действия на линии соприкосновения в Донбассе вопреки минским договоренностям.

Дмитрий Песков Украина Донбасс

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