ДНР и ЛНР обвинили Киев в нарушении договоренностей о наступательных действиях

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Луганске и Донецке обвинили Киев в полном отказе от ограничений на наступательные и диверсионные действия на линии соприкосновения в Донбассе вопреки минским договоренностям.

Как напомнил министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего, 22 июля 2020 года в Контактной группе были согласованы дополнительные меры по усилению перемирия, которые предполагали обязанность сторон согласовывать решения об открытии огня на уровне руководства военных ведомств Украины и самопровозглашенных республик. Однако Киев отказался исполнять обязательства до конца, позволив военнослужащим на линии соприкосновения самостоятельно принимать решение открывать огонь.

Тем временем, по словам Дейнего, в конце минувшей недели Минобороны Украины обнародовало новое заявление, "отменившее еще больше договоренностей".

"В новом тексте убран запрет на наступательные и диверсионные действия, а также примечание, дающее согласованное толкование термина "наступательные действия". Убран запрет на использование любых летательных аппаратов (в том числе БПЛА). Полностью удален пункт о координационном механизме по оперативному взаимодействию СЦКК Украины и Республик в целях оперативного реагирования на нарушения и их предотвращения", - говорится в заявлении Дейнего, поступившем в "Интерфакс".

Кроме того, пункт об открытии огня на линии соприкосновения также "остался искаженным".

Тем временем в Донецке напомнили, что обсуждение координационного механизма по контролю за перемирием будет возможно после того, как Киев полностью выполнит обязательства, взятые на себя минувшим летом.

"Если украинская сторона действительно привержена соглашению, на которое ссылается, требуем опубликовать в соответствии с договоренностями от 22 июля 2020 года полную и достоверную версию заявления, содержащего все Меры по усилению режима прекращения огня и приступить к их немедленному выполнению. После чего будет возможно за столом переговоров обсудить работу Координационного механизма и оперативного реагирования на нарушения в соответствии с ним", - говорится в заявлении распространенном в понедельник пресс-службой МИД ДНР.

При этом в Донецке отвергли обвинения Киева в нарушении режима прекращения огня ополченцами 26 марта. "В указанное киевскими спикерами время, когда якобы в результате огня со стороны НМ ДНР погибли военнослужащие ВСУ, в районе н.п. Шумы не было зафиксировано никаких обстрелов, соблюдался обоюдный режим тишины. Несколькими часами позднее наблюдателями ДНР в СЦКК был зафиксирован огонь со стороны ВСУ на данном направлении, после чего произошли два взрыва, характерных для сработавших минно-взрывных устройств. И только после этого в паблике появились первые заявления ВСУ", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой МИД ДНР.

Ранее в Киеве заявили, что в результате обстрела позиций ВСУ в районе поселка Шумы 26 марта четверо украинских военных погибли и двое получили ранения.