Лавров счел, что новый конфликт в Донбассе чреват разрушением Украины

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Россия надеется, что Украину не будут подталкивать извне к развязыванию горячего конфликта в Донбассе, это чревато разрушением страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По информации, которая в том числе в СМИ публикуется, военные в большинстве своем понимают пагубность любых действий по развязыванию горячего конфликта. Я очень надеюсь, что их не будут "подзуживать" политики, которым в свою очередь будет "подзуживать" Запад во главе с США", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал не так давно, но это высказывание актуально и сегодня, что те, кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, - разрушат Украину", - подчеркнул Лавров.

По словам министра, сейчас идет много спекуляций на тему документов, одобренных Верховной радой Украины и подписанных президентом страны Владимиром Зеленским.

"Насколько это отражает реальную политику? И насколько это преследует цель решения проблем Зеленского внутри страны с падением рейтинга? Я не знаю, блеф это или конкретные планы", - добавил глава МИД РФ.

Верховная рада Украины во вторник приняла заявление, в котором потребовала от России "немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует".