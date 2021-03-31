Песков назвал нормой применение карантинных мер к людям, работающим с президентом

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Люди, которые обеспечивают деятельность руководства страны, проходят соответствующие карантинные процедуры, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение русской службы "Би-Би-Си" о том, что люди, которые контактируют с президентом РФ, проходят специальный карантин.

"Я детально не имел возможности ознакомиться (с публикацией - ИФ), но видел сообщения на этот счет", - сказал Песков.

"Я не знаю, какие могут быть комментарии. Действительно, все ведомства несут дополнительные расходы в связи с карантинными мероприятиями, в связи с санитарным режимом из-за пандемии, это общая практика", - отметил пресс-секретарь.

"Кроме того, лица, которые имеют отношение к руководству государства, к обеспечению деятельности, конечно, связаны с карантинными мерами. Это абсолютно нормальная ситуация", - отметил Песков.