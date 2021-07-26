Участники личных встреч с Путиным по-прежнему проходят карантин

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В связи с пока еще неблагоприятной эпидемиологической обстановкой перед личными встречами президента с людьми по-прежнему принимаются меры безопасности и участники встреч проходят предварительную самоизоляцию сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"В зависимости от ситуации, в зависимости от человека. В процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то из собеседников президента мог недавно перенести болезнь. Поэтому кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то - меньшее количество дней выдерживает карантин", - сказал он. Его спросили, по-прежнему ли те, кто лично встречается с президентом, проводят две недели на карантине.

"Пока, конечно, с учетом того, что ситуация пока далеко от нормализации полной, применяются особые меры предосторожности в отношении главы государства", - добавил пресс-секретарь.

Эти меры, по словам Пескова, не мешают Путину интенсифицировать свой рабочий график, в том числе передвижения по регионам страны и проведение встреч.

Путин привился весной. 30 июня он сказал, что использовал препарат "Спутник V", глядя на пример знакомых.

В середине июня стало известно, что сотрудники американской телекомпании NBC, которые записали с Путиным интервью 11 июня в Кремле, перед записью провели две недели на карантине.