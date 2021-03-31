Доходы Большого театра от продажи билетов за 8 лет выросли в два раза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр за восемь лет увеличил вдвое доходы от продажи билетов, сообщил гендиректор театра Владимир Урин.

"За те почти восемь лет, которые я работаю в Большом театре, мы увеличили наши доходы практически в два раза. Если сумма доходов от продажи билетов в 2013 году равнялась 1,4 млрд, то на сегодняшний день, я не беру сейчас время пандемии, потому что ограничено количество зрителей, на сегодняшний день мы зарабатываем 2,8 млрд", - сказал Урина на заседании Совета Федерации в среду.

Он отметил, что также театр зарабатывает во время зарубежных и российских гастролей. При этом, по словам Урина, говорить о самоокупаемости театра невозможно, государственное финансирование является важной составляющей бюджета театра.

"Цены на билеты в Большой не самые маленькие, хотя это легенды, когда называют, что билеты в Большой стоят 20-30-40 тысяч – это неправда. Самый дорогой билет на самый востребованный спектакль стоит 15 тысяч рублей", - сказал Урин.

По словам гендиректора Большого театр, у ГАБТ есть программа по предоставлению социальных билетов, которые продаются через социальные организации. Кроме того, существуют бюджетные билеты для студентов, а также программа "Большой – молодым", когда билеты для посетителей от 18 до 25 лет стоят в 10 раз дешевле.

По словам Урина, в день Большой театр продает около 3 тысяч билетов.