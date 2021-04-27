Большой театр отменил зарубежные гастроли до марта 2022 года

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр из-за пандемии отменил зарубежные гастроли до марта 2022 года, объявил на пресс-конференеции гендиректор ГАБТ Владимир Урин.

"Все гастроли, которые были спланированы на этот сезон, были отменены. На сегодняшний день мы отменили все гастроли до марта 2022 года", - сказал он.

"После этого - первые гастроли, которые мы реально планируем и тоже пока не понимаем, состоятся они или нет, потому что все больше и больше раздается голосов, что зарубежные страны не очень будут воспринимать вакцинацию, которая есть у нас, и не будут пускать с этой вакциной в свою страну", - добавил Урин.

Он отметил, что несмотря на все трудности, связанные с пандемией, театр выполнил все свои планы минувшего сезона: "Были спектакли, которые мы перенесли, но такая жизнь".

Кроме финансовых проблем, связанных с недополученными доходами, пандемия создала театру сложности с заболевшими COVID-19 работниками. На пике в ноябре в Большом заболели 150 человек.

В начале февраля театр по этой же причине отменил гастроли в Аргентине, намечавшиеся на май-июнь 2021 года.

В 2020 году Большой театр закрылся 16 марта из-за коронавируса. Новый сезон в ГАБТе открылся в сентябре с ограничениями по продаже билетов. В марте прошлого года театр впервые в своей истории провел онлайн-трансляции ранее записанных спектаклей своего "золотого фонда".

В январе 2021 года в театре оценили потери минувшего года из-за нераспроданных билетов в 1,3 млрд рублей (с учетом обычной заполняемости зала в 98%).