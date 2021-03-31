Матвиенко потребовала выяснить, как выбирали песню для "Евровидения"

Манижа Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике текст песни "Русская женщина", которую певица Манижа представит на "Евровидении", и поручила запросить информацию о процедуре выбора участника и песни.

"Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?" - сказала Матвиенко на заседании СФ.

Так она отреагировала на выступление сенатора Елены Афанасьевой, которая жестко раскритиковала песню.

Матвиенко поручила ей запросить у Первого канала информацию о том "как проходит процедура голосования".

"Как-то все очень странно, мягко говоря", - сказала спикер СФ.

8 марта стало известно, что певица Манижа с песней "Русская женщина" представит страну на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме (Нидерланды).

Участник от России был выбран по результатам национального зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале.