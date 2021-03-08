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Манижа представит Россию на "Евровидении-2021"

Манижа представит Россию на "Евровидении-2021"
Фото: Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Певица Манижа с песней на русском языке "Русская женщина" представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме (Нидерланды).

Участник от России был выбран по результатам национального зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале.

Всего в отборе принимали участие три исполнителя: группа Therr Maitz с песней "Future is bright", дуэт #2Маши с песней "Bitter worlds" и певица Манижа с песней "Русская женщина".

Манижа - российская певица таджикского происхождения, которая получила широкую известность после публикации авторских музыкальных видео и каверов в Instagram.

Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. В 2020 Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO, клип на которую стал самым популярным видео на канале "Евровидения" в Youtube за всю его историю.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

Евровидение Манижа

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