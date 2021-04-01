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Власти Нидерландов разрешили зрителям присутствовать на "Евровидении"

Власти Нидерландов разрешили зрителям присутствовать на "Евровидении"
Фото: Michael Campanella/Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов разрешили зрителям присутствовать в зале во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение", который пройдет в мае в Роттердаме, сообщили организаторы конкурса.

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"Мы приветствуем решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу "Евровидение" в мае", - сообщил исполнительный супервайзер конкурса Мартина Остердала, комментируя решение властей Нидерландов.

Как отметили организаторы на сайте конкурса, в ближайшие недели будет объявлено о том, как планируется допускать зрителей на мероприятие.

На всех девяти шоу - шести репетициях, двух полуфиналах и финале - одновременно может присутствовать максимум 3500 зрителей - половина от ожидаемого количества. При этом у них должен быть при себе отрицательный результат теста на коронавирус.

"Евровидение" в этом году должно пройти 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году. Россию в этом году на мероприятии будет представлять певица Манижа.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

Нидерланды Роттердам Евровидение

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