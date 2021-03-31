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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:09Заразились
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Голикова заявила о возврате к плановой работе системы здравоохранения

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В настоящее время в РФ более чем в два раза сокращено число "ковидных" коек, система здравоохранения возвращается в плановый режим работы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на церемонии подписания генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством на 2021-2023 годы.

Она констатировала, что зимой на пике было развернуто 279 тысяч таких коек, сейчас эта цифра снизилась до 119 тысяч.

"Я привожу эти цифры только для того, чтобы сказать, что мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения", - уточнила она.

По ее словам, это значит, что будет восстановлена диспансеризация и профосмотры.

"Не могу не сказать, что профсоюзная сторона и сторона работодателей активно работают с нами по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции", - отметила Голикова.

По данным на 31 марта, 8 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за последние сутки.

Татьяна Голикова коронавирус

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