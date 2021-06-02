Голикова анонсировала углубленную диспансеризацию в РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Алексей Даничев/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В России для предупреждения негативных последствий коронавирусной инфекции будет проведена углубленная диспансеризация, для этого, предварительно, будет задействовано более 3 тыс. медицинских организаций, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Ведущие специалисты в России и в мире отмечают, что в первую очередь инфекция оказала серьезное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, на состояние печени и почек. Необходимо не допустить, чтобы это влияние продолжалось, и быстро восстановить здоровье людей", - сказала Голикова в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

Вице-премьер сообщила, что на эти цели направлена углубленная диспансеризация населения, в том числе людей, переболевших инфекцией, в зависимости от тяжести состояния человека.

По ее словам, перечень необходимых исследований для такой диспансеризации определен и в ближайшее время будет утвержден.

"Я бы хотела обратить внимание, что регионам сейчас необходимо подготовить свои медицинские организации к проведению такой углубленной диспансеризации, спланировать работу медицинского персонала, тем более что часть из него пока еще занята на работе с ковидными больными. Предварительно мы актуализировали информацию от всех регионов. Углубленную диспансеризацию могут проводить около 3 тыс. медицинских организаций", - сказала Голикова.

В настоящее время, по словам вице-премьера, прорабатываются детали углубленной диспансеризации, будет проведено отдельное совещание у президента России, на котором правительство доложит этот вопрос.

Голикова отметила, что уже сейчас ведущие специалисты готовят рекомендации о том, как должны работать специалисты, медицинские организации по проведению диспансеризации, чтобы граждане смогли ее пройти максимально удобно в течение суток.