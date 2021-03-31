В России за сутки выявлено 8,2 тыс. новых случаев коронавируса

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Еще 8 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России, сообщает оперштаб.

Скончались за сутки 408 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 98 850.

Поправились и выписаны 4,16 млн пациентов, в том числе 10 176 за последние сутки.

В Москве суточный прирост составил 1 286. Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (715) и Московская область (584) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы. Наименьшие темпы прироста в Тыве (0,01%), в Магаданской области (0,02%) и Алтае (0,03%).

Всего к данному моменту в России зарегистрировано 4,54 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. По этому показателю РФ остается на пятой строчке в мире после США (30,39 млн), Бразилии (12,65 млн), Индии (12,14 млн) и Франции (4,64 млн). В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,35 млн случаев инфицирования.