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Петербургский депутат Резник будет допрошен по делу о наркотиках

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник сообщил о вызове на допрос в СК по уголовному делу о хранении наркотиков. Он уточнил, что вызван в качестве свидетеля.

Посетить управление его пригласили 1 апреля. "Поскольку завтра буду отсутствовать, позвонил следователю и попросил перенести на пятницу. Он был любезен", - добавил депутат.

Он уточнил, что получил повестку в среду после окончания пленарного заседания парламента, в котором участвовал.

В начале марта в сети появились фото и видео, на которых зафиксировано присутствие Резника в квартире, куда полицейские пришли для проведения оперативных мероприятий в рамках дела по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства). Парламентарий сообщил, что находился в гостях у родственников и был отпущен полицией до завершения обыска.

Издание "Фонтанка" уточняет, что в баночке из-под жевательной резинки, которые якобы принес в эту квартиру Резник, обнаружили 20 г наркотиков растительного происхождения, что подтверждается результатами экспертизы. По данным источника "Интерфакса", в связи с этим в городском управлении СК расследуется уголовное дело.

11 марта Невский районный суд Петербурга заключил под стражу дальнего родственника Резника Ивана Дорофеева, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Полиция обнаружила у него части конопли, которые он хранил якобы для сбыта.

Петербург Максим Резник

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