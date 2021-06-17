К петербургскому депутату Максиму Резнику пришли с обысками

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге проходят следственные действия по нескольким адресам, связанным с депутатом Законодательного собрания города Максимом Резником.

"Со слов адвоката, (...) пришли к депутату, в квартиру его мамы и на дачу. Связи с Резником нет", - сообщается в четверг в телеграм-канале парламентария.

Информацию об этом "Интерфаксу" подтвердил информированный источник. Причину интереса силовиков он уточнить не смог. Неизвестна она и соратникам депутата.

Комментарием правоохранительных органов по ситуации агентство не располагает. Телефон депутата не отвечает.

Соратница Резника, муниципальный депутат округа Морской Ольга Галкина уточнила "Интерфаксу", что в квартире депутата на улице Беринга на Васильевском острове прошел обыск. "Я только что вышла из квартиры Резника, протокол я видела, там указано начало обыска в 09:05. В квартире находится его жена, она COVID-положительная, но это никого не смутило", - сказала Галкина.

По ее словам, с самим Резником и его матерью нет связи. Галкина полагает, что в момент начала обысков Резник был на даче в Приозерском районе Ленинградской области, куда не успел добраться его адвокат.

В марте в сети появились фото и видео, на которых зафиксировано присутствие Резника в квартире, куда полицейские пришли для проведения оперативных мероприятий в рамках дела по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства). Парламентарий сообщил, что находился в гостях у дальнего родственника Ивана Дорофеева и был отпущен полицией до завершения обыска.

Издание "Фонтанка" уточняло, что в баночках из-под жевательной резинки, которые якобы принес в эту квартиру Резник, обнаружили 20 граммов наркотиков растительного происхождения, что подтверждается результатами экспертизы. По данным источника "Интерфакса", в связи с этим в городском управлении СК расследуется уголовное дело. Ранее Резник сообщал, что проходит по нему свидетелем.

11 марта Невский районный суд Петербурга заключил под стражу дальнего родственника Резника Дорофеева.