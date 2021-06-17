Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:22Заразились
на 17.06В России 5 264 047+14 057В мире 177 040 182+396 349

К петербургскому депутату Максиму Резнику пришли с обысками

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге проходят следственные действия по нескольким адресам, связанным с депутатом Законодательного собрания города Максимом Резником.

"Со слов адвоката, (...) пришли к депутату, в квартиру его мамы и на дачу. Связи с Резником нет", - сообщается в четверг в телеграм-канале парламентария.

Информацию об этом "Интерфаксу" подтвердил информированный источник. Причину интереса силовиков он уточнить не смог. Неизвестна она и соратникам депутата.

Комментарием правоохранительных органов по ситуации агентство не располагает. Телефон депутата не отвечает.

Соратница Резника, муниципальный депутат округа Морской Ольга Галкина уточнила "Интерфаксу", что в квартире депутата на улице Беринга на Васильевском острове прошел обыск. "Я только что вышла из квартиры Резника, протокол я видела, там указано начало обыска в 09:05. В квартире находится его жена, она COVID-положительная, но это никого не смутило", - сказала Галкина.

По ее словам, с самим Резником и его матерью нет связи. Галкина полагает, что в момент начала обысков Резник был на даче в Приозерском районе Ленинградской области, куда не успел добраться его адвокат.

В марте в сети появились фото и видео, на которых зафиксировано присутствие Резника в квартире, куда полицейские пришли для проведения оперативных мероприятий в рамках дела по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства). Парламентарий сообщил, что находился в гостях у дальнего родственника Ивана Дорофеева и был отпущен полицией до завершения обыска.

Издание "Фонтанка" уточняло, что в баночках из-под жевательной резинки, которые якобы принес в эту квартиру Резник, обнаружили 20 граммов наркотиков растительного происхождения, что подтверждается результатами экспертизы. По данным источника "Интерфакса", в связи с этим в городском управлении СК расследуется уголовное дело. Ранее Резник сообщал, что проходит по нему свидетелем.

11 марта Невский районный суд Петербурга заключил под стражу дальнего родственника Резника Дорофеева.

Санкт-Петербург Максим Резник

Новости по теме

Новости

Режим ЧС введен во всем Крыму из-за ливня

Минздрав РФ обсуждает платную вакцинацию мигрантов "Спутником Лайт"

Лайнер из Москвы выкатился за пределы полосы в Симферополе из-за дождя

В РФ принят закон о "приземлении" Google и Facebook

Режим ЧС ввели на востоке Крыма из-за ливня

Режим ЧС ввели на востоке Крыма из-за ливня

В России прирост случаев COVID за сутки составил более 14 тысяч

В России прирост случаев COVID за сутки составил более 14 тысяч

Минюст зарегистрировал очередную партию "Россия будущего"

Песков назвал результативными переговоры Путина и Байдена

Песков назвал результативными переговоры Путина и Байдена

В Керчи людей начали эвакуировать из-за подтопления около 240 домов

У половины привитых "ЭпиВакКороной" добровольцев не нашли антител через 9 месяцев

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');