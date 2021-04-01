В России за сутки выявлено 9,1 тыс. случаев заражения COVID-19

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Еще 9 169 зараженных коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в России за последние сутки, сообщает оперштаб.

С начала текущей недели количество новых случаев заражения коронавирусом держалось на уровне более 8 тыс., в четверг вновь превысило 9 тыс. Наибольшее количество по-прежнему отмечается в Москве, за минувшие сутки в столице выявлен 2 тыс. 151 заболевший COVID-19. Уровень свыше 2 тысяч больных не поднимался с 4 марта.

Скончались за сутки 383 человека. Общее число жертв вируса в РФ достигло 99 233.

Поправились и выписаны 4,17 млн пациентов, в том числе 10 247 за последние сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах РФ. Суточный прирост в Москве составил 2151. В Петербурге 710 новых случаев COVID-19, в Московской области - 560.

Наименьшее количество заражений за сутки зарегистрировано Еврейской АО - три, по одному - в Магаданской области и в Тыве. Ни одного заболевшего в Чукотском АО.

За все время пандемии в РФ было зафиксировано 4,55 млн случаев инфицирования.