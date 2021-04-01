Суточный COVID-прирост в Москве впервые с начала марта превысил 2 тыс.

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Еще 2 151 случай COVID-19 выявили в Москве за сутки, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Накануне было выявлено 1 286 инфицированных. Таким образом, за последние 24 часа в городе заболеваемость выросла на 865 случаев.

В последний раз в российской столице фиксировали суточную заболеваемость более 2 тыс. случаев в начале марта - 1 и 4 числа.

Скончались за сутки 51 пациент с коронавирусом, всего COVID-19 привел к смерти 16 707 жителей Москвы.

Выздоровели за сутки 1 632 москвича, общее количество выздоровевших от COVID-19 в Москве, таким образом, составило 946 370 горожан - почти 92% от числа заболевших.

За все время пандемии COVID-19 переболел 1 млн 028 891 столичный житель.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта. В начале января 2021 года данный показатель превышал 5 тыс.