Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:26Заразились
на 01.04В России 4 554 264+9 169В мире 128 895 533+682 654

Суточный COVID-прирост в Москве впервые с начала марта превысил 2 тыс.

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Еще 2 151 случай COVID-19 выявили в Москве за сутки, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Накануне было выявлено 1 286 инфицированных. Таким образом, за последние 24 часа в городе заболеваемость выросла на 865 случаев.

В последний раз в российской столице фиксировали суточную заболеваемость более 2 тыс. случаев в начале марта - 1 и 4 числа.

Скончались за сутки 51 пациент с коронавирусом, всего COVID-19 привел к смерти 16 707 жителей Москвы.

Выздоровели за сутки 1 632 москвича, общее количество выздоровевших от COVID-19 в Москве, таким образом, составило 946 370 горожан - почти 92% от числа заболевших.

За все время пандемии COVID-19 переболел 1 млн 028 891 столичный житель.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта. В начале января 2021 года данный показатель превышал 5 тыс.

Хроника 09 января 2020 года – 01 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Рабочий упал с 25-го этажа на стройке в Москве

Правительство Москвы пообещало сохранить "Елисеевский"

Правительство Москвы пообещало сохранить "Елисеевский"
Пандемия коронавируса

Около тысячи москвичей заболели коронавирусом после вакцинации

Около тысячи москвичей заболели коронавирусом после вакцинации

Возрастной ценз московской выставки "Мир тела" повышен до 18+

Возрастной ценз московской выставки "Мир тела" повышен до 18+

Бориса Шпигеля переведут в больницу при "Матросской тишине"

Пандемия коронавируса

Суточное число новых заболевших COVID-19 в Москве снова снизилось

В Росреестре объяснили проблемы с регистрацией прав на "Елисеевский"

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Пожар в доме стрелявшего по полицейским мужчины в Мытищах потушен

Стрелявший из окон в Мытищах мужчина найден мертвым

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');