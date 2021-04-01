"Роскосмос" не может выполнить в срок ряд госконтрактов из-за санкций

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Предприятия космической отрасли несут убытки из-за ограничения доступа к критически важным технологиям, которое вызвано санкциями, сообщил первый замгендиректора "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников.

"Разумеется, санкции влияют, но не прямо, а опосредованно, через дисциплину исполнения государственных контрактов. Потому что, когда нас ограничивают к доступу к критически важным технологиям и комплектующим, а также и КБ, мы, разумеется, не можем в срок выполнить наши обязательства перед государственными заказчиками, и наши предприятия несут дополнительные издержки в связи с тем, что контракт, например, выполняется не три года, а пять лет", - сказал Овчинников в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, это "сказывается негативно на экономике предприятия и на экономике корпорации в целом".

В феврале в ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" сообщали, что санкции США и стран Европы могут привести к "ограничению международной кооперации при осуществлении ряда проектов".

Ранее ряд российских космических предприятий, среди них Самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш - незаконными. "Эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС", - сообщил Рогозин в фейсбуке.

Россия и США сотрудничают по МКС. Астронавты NASA отправляются на МКС на российских кораблях "Союз".

Россия, несмотря на санкции Вашингтона, поставляет США ракетные двигатели РД-180 для ракет Atlas-V фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на МКС отправляются грузовые корабли Cygnus.