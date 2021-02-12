РКК "Энергия" из-за санкций начала искать новых международных заказчиков

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Санкции со стороны США и европейских стран вызвали риск ограничения международного сотрудничества в работе ракетно-космической корпорации "Энергия", говорится в квартальном отчете компании.

"Необходимо отметить наличие ряда негативных факторов, затрагивающих, в том числе, деятельность ПАО "РКК "Энергия". В частности, в связи с санкциями со стороны США и стран Европы возник риск ограничения международной кооперации при осуществлении ряда проектов", - говорится в отчете.

В корпорации отмечают, что для "парирования данного фактора проводится поиск альтернативных контрагентов, а также мероприятия по импортозамещению".

ПАО "РКК "Энергия" – ведущее российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Ведет работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.

Ранее ряд российских космических предприятий, среди них Самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал санкции в отношении космических предприятий – РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш – незаконными. "Эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС", - сообщил Рогозин в фейсбуке.

Россия и США сотрудничают по МКС. Астронавты NASA отправляются на МКС на российских кораблях "Союз".

Россия, несмотря на санкции Вашингтона, поставляет США ракетные двигатели РД-180 для ракет Atlas-V фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании – Orbital ATK поставляются двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на МКС отправляются грузовые корабли Cygnus.