Несколько иностранных компаний в 2020 году отказались поставлять "Роскосмосу" детали

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в 2020 году столкнулся с отказом ряда иностранных компаний поставлять в Россию комплектующие, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

"У нас были в прошлом году случаи отказа отдельных компаний от поставки элементов, которые были необходимы для выполнения гособоронзаказа, и эти элементы не изготавливались на территории России. Это был официальный отказ, теперь они должны нам деньги. Разумеется, мы будем делать все, чтобы они нам их вернули", - сказал Овчинников.

"Но за год до этого мы знали, что эти риски есть, и мы начали работать с другим нашим, не входящим в госкорпорацию, но российским предприятием по производству этого изделия, и через год оно просто появится. В этом плане страна, отказавшись от поставок, просто создала себе конкурента", - добавил он.

Ранее Овчинников сообщил, что "Роскосмос" не может выполнить в срок ряд госконтрактов из-за ограничения доступа к критически важным технологиям, которое вызвано американскими санкциями. По его словам, это "сказывается негативно на экономике предприятия и на экономике корпорации в целом".

В феврале в ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщали, что санкции США и стран Европы могут привести к "ограничению международной кооперации при осуществлении ряда проектов".

Несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США. Теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам черного списка.

Россия, несмотря на санкции Вашингтона, поставляет США ракетные двигатели РД-180 для ракет Atlas-V фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании - Orbital ATK поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на МКС отправляются грузовые корабли Cygnus.