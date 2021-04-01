В Совфеде назвали срежиссированным скандал в Грузии вокруг Познера

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Действия грузинских радикалов в связи с приездом в Тбилиси телеведущего Владимира Познера могут быть целенаправленной антироссийской провокацией, призванной помешать развитию отношений двух стран. Такую точку зрения высказал глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Похоже, что вся история вообще была срежиссирована в качестве антироссийской провокации и соответствующего информационного повода", - заявил Карасин журналистам.

Сенатор назвал вопиющим инцидент с Познером в Тбилиси. "Эта позорная ситуация еще раз обнажила жесткое противостояние между грузинскими радикалами из партии Саакашвили "Единое национальное движение", с присущим им откровенным хамством и нарушением элементарной этики человеческих отношений, и правительством Грузии", - сказал глава Комитета СФ.

"Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уже дал оценку произошедшему. В ней, в частности, радикалы названы деградировавшей группой, с которой нельзя вести цивилизованный диалог", - заметил Карасин.

Прилетевший в Тбилиси 31 марта вместе с друзьями российский журналист Владимир Познер вынужден был покинуть Грузию в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями представителей оппозиционных партий и их сторонников. Протестующие выкрикивали антироссийские лозунги и требовали от властей выдворить журналиста за то, что он якобы ранее в своих высказываниях не признавал территориальную целостность Грузии.

Планировавший отметить в Тбилиси свое 87-летие Познер и прибывшие вместе с ним из Москвы гости добрались до Тбилисского международного аэропорта рано утром в четверг, 1 апреля, в сопровождении полиции.

В МВД заявили, что Познер и сопровождавшие его из Москвы лица не нарушали закон при въезде на территорию страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что события минувшей ночи были спровоцированы оппозиционной партией "Единое национальное движение" и ее лидером Михаилом Саакашвили.