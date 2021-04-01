Президент Абхазии пригласил Познера посетить республику

В Абхазии недоумевают из-за ситуации вокруг визита российского журналиста в Тбилиси

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Абхазии с недоумением восприняли ситуацию, которая сложилась вокруг российского журналиста Владимира Познера в Тбилиси, заявляет президент республики Аслан Бжания.

Бжания поздравил известного журналиста Познера с днем рождения и также пригласил его посетить республику.

"Все жители Абхазии с недоумением восприняли ситуацию, которая сложилась вокруг вас во время посещения Тбилиси. Только возмущение могут вызвать действия так называемых кавказцев, которые нарушили все вековые традиции народов Кавказа", - говорится в обращении президента Абхазии.

"В Абхазии всегда ждут вас, и я приглашаю вас посетить республику в удобное для вас время", - отмечается в послании президента республики Познеру.

Накануне, 31 марта, Познер вместе с друзьями прилетел в Тбилиси, журналист планировал отметить там свое 87-летие. Однако из-за протестов грузинских оппозиционеров ему пришлось покинуть столицу Грузии. Протестующие требовали от властей выдворить журналиста за то, что он якобы ранее в своих высказываниях не признавал территориальную целостность Грузии.