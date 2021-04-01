"Магнит" вернет часть сотрудников в головной офис

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" с 1 апреля возвращает в офис часть сотрудников головной компании в Краснодаре. Для остальных сотрудников будут предложены гибридный и полностью дистанционный режимы работы, говорится в сообщении компании.

До пандемии в головном офисе "Магнита" работало более 10 тыс. сотрудников.

По предварительным оценкам, на гибридном и дистанционных режимах работы в будущем могут находиться до 65% персонала.

Переход на новый формат работы в офисе также позволит ритейлеру повысить эффективность использования офисных площадей. Сейчас у компании в аренде несколько дополнительных офисных помещений в Краснодаре. Переход на новые режимы позволит отказаться от них, переведя все подразделения в один офис.

Чтобы предотвратить риск заражения вернувшихся в офис, "Магнит" сохранит все внедренные в пандемию дополнительные меры безопасности. Помещения оснащены антисептиками, пересмотрен режим работы части мест общего пользования: например, останется закрытым корпоративный спортзал. На входах продолжат работать тепловизоры. Вход возможен только в масках. Расстояние между рабочими местами установлено не менее 1,5 метра, помещения будут убирать чаще.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов (21 564 на конец декабря).