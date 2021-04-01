Сотрудники ВТБ с 1 апреля начнут возвращаться в офисы с удаленки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ с 1 апреля возвращает своих сотрудников с удаленного режима к офисному формату работы, для ряда подразделений внедрит комбинированный режим с гибким механизмом ротации, говорится в сообщении госбанка.

Глава ВТБ Андрей Костин, чьи слова приводятся в сообщении банка, подчеркнул, что сотрудники будут возвращаться при условии, что эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться.

"На удаленке у нас до сих пор работает около 10 тыс. человек в одной только Москве, и несмотря на все сложности такого режима, мы отлично отработали минувший год. Сегодня обстановка позволяет вернуться к живой коммуникации, и мы это делаем", - заявил он.

Для ряда подразделений банк начинает поэтапное внедрение комбинированного режима работы на ротационной основе, при котором работа может осуществляться из офиса и из дома попеременно.

"Мы выделяем группу людей, в том числе и айтишников, которые будут работать с удаленных мест. Такая возможность предусматривалась нами и при найме этих людей, и эта группа сотрудников будет продолжать у нас оставаться работать в таком режиме", - пояснил Костин.

Помимо технологического блока подобный формат работы будет внедрен в ряде подразделений розничного бизнеса и СМБ. Это касается подразделений, для которых удаленная работа проходит не менее эффективно, чем офисная - например, подразделения, участвующие в программе 600 дней (бизнес + IT). Новый формат работы затронет не менее 20% персонала от выбранных подразделений, в течение года банк будет оценивать необходимость его масштабирования.