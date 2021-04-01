"Яблоко" решило увеличить на треть число отделений партии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Председатель "Яблока" Николай Рыбаков поставил задачу увеличить с 650 до более чем 1000 число отделений партии в регионах за время избирательной кампании 2021 года. Он заявил об этом на пресс-завтраке 1 апреля.

По его словам, к концу кампании у партии должны быть отделения в каждом городе, как минимум по одному.

В сентябре 2021 года в России пройдут выборы депутатов Госдумы, 12 губернаторов и региональных заксобраний в 39 субъектах.