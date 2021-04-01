Лев Шлосберг выдвинется в Госдуму по одному из московских округов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Псковского регионального отделения партии "Яблоко", депутат областного собрания Лев Шлосберг решил участвовать в думских выборах, но выдвигаться планирует по одному из одномандатных округов Москвы.

"Я рассматриваю выдвижение в округе в Москве, естественно, от "Яблока", и в федеральном списке партии. Решение по округу пока не принято, обсуждение идет с прошлого года", - сообщил он "Интерфаксу".

Он объяснил, что "в ходе этой избирательной кампании в Москве, в Петербурге, возможно, еще в каких-то городах-миллионниках, то есть там, где наиболее качественно выстроен контроль за выборами, наиболее информационно обеспечен избиратель, политики демократических взглядов могут быть успешными на выборах в одномандатных округах".

По Псковскому одномандатному округу кандидатом в Госдумы может пойти соратник Шлосберга и депутат областного парламента Артур Гайдук, добавил политик.

"За полтора года он (Гайдук - ИФ) хорошо показал себя в областном собрании, несмотря на нагрузку по основному месту работы в качестве врача скорой помощи. Он прошел испытание депутатством", - сказал председатель псковского "Яблока".Окончательное решение о выдвижении в кандидаты в депутаты Госдумы будет объявлено накануне съезда "Яблока", который ожидается во второй половине июня.

Лев Шлосберг 4 декабря 2011 был избран депутатом Псковского областного собрания пятого созыва по списку партии "Яблоко", но 24 сентября 2015 года по решению собрания его полномочия прекращены досрочно. 18 сентября 2016 года он был вновь избран депутатом Псковского областного собрания по партийному списку "Яблока".

Выборы в Государственную думу VIII созыва состоятся в сентябре. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам.