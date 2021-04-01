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Лавров заверил, что Россия ради политики никогда не будет "морозить граждан ЕС"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Россия никогда не пойдет на то, чтобы использовать поставки нефти и газа в Европу в качестве инструмента политического давления, заявил в программе "Большая игра" на Первом канале глава МИД Сергей Лавров.

"Мы никогда, это принципиальная позиция независимо ни от чего, не будем использовать энергоносители, наши маршруты нефти и газа в Европе", - сказал он, когда его спросили, может ли Россия использовать вопрос поставок нефти и газа в Европу в качестве ответа на давление со стороны ЕС, которое бы, по мнению Москвы, переходило "красную черту".

На уточняющий вопрос, возможны ли такие шаги со стороны Москвы в том случае, если Россию отключат от системы SWIFT, министр опять ответил: "Мы не будем этого делать".

"Это принципиальная позиция президента России Владимира Путина. Не будем "вставать" в ситуацию, когда нам придется "заморозить" граждан Евросоюза. Мы никогда не будем этого делать. Мы не киевский режим, перекрывший канал, который поставлял воду в Крым, и радующийся этому. Это позорная позиция на международной арене", - подчеркнул Лавров.

При этом он пообещал, что на любые "злостные действия" в адрес России Москва будет отвечать, пусть и "не обязательно симметрично".

Сейчас "Газпром" собственными силами достраивает газопровод "Северный поток 2, поскольку из-за санкций США швейцарский подрядчик вышел из проекта. В Вашингтоне считают, что газопровод опасен для Европы, так как усилит ее зависимость от российского газа. США призывают Европу диверсифицировать источники поставок газа.

Евросоюз МИД Сергей Лавров Владимир Путин SWIFT Газпром Северный поток

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