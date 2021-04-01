Лавров заверил, что Россия ради политики никогда не будет "морозить граждан ЕС"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Россия никогда не пойдет на то, чтобы использовать поставки нефти и газа в Европу в качестве инструмента политического давления, заявил в программе "Большая игра" на Первом канале глава МИД Сергей Лавров.

"Мы никогда, это принципиальная позиция независимо ни от чего, не будем использовать энергоносители, наши маршруты нефти и газа в Европе", - сказал он, когда его спросили, может ли Россия использовать вопрос поставок нефти и газа в Европу в качестве ответа на давление со стороны ЕС, которое бы, по мнению Москвы, переходило "красную черту".

На уточняющий вопрос, возможны ли такие шаги со стороны Москвы в том случае, если Россию отключат от системы SWIFT, министр опять ответил: "Мы не будем этого делать".

"Это принципиальная позиция президента России Владимира Путина. Не будем "вставать" в ситуацию, когда нам придется "заморозить" граждан Евросоюза. Мы никогда не будем этого делать. Мы не киевский режим, перекрывший канал, который поставлял воду в Крым, и радующийся этому. Это позорная позиция на международной арене", - подчеркнул Лавров.

При этом он пообещал, что на любые "злостные действия" в адрес России Москва будет отвечать, пусть и "не обязательно симметрично".

Сейчас "Газпром" собственными силами достраивает газопровод "Северный поток 2, поскольку из-за санкций США швейцарский подрядчик вышел из проекта. В Вашингтоне считают, что газопровод опасен для Европы, так как усилит ее зависимость от российского газа. США призывают Европу диверсифицировать источники поставок газа.