В Госдепе США назвали "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" политическим инструментом

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - США выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2", поскольку считают его не коммерческим, а политическим инструментом, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление помощника госсекретаря по вопросам энергоресурсов Фрэнсиса Фэннона.

Как отметил Фэннон в ходе телефонного брифинга, "Северный поток -2" является одним из проектов, которые позволят России обойти (при поставках газа - ИФ) Украину и получить прямой доступ к крупнейшим европейским рынкам. По его словам, "проект "Турецкий поток" через Черное море также является политическим инструментом".

"Учитывая российские агрессивные действия, сейчас подходящее время, чтобы cфокусировать внимание на этой проблеме", - приводит агентство слова Фэннона.

По его словам, США продолжают поддерживать диверсификацию источников поставок энергоресурсов в Европу, включая альтернативные источники энергии, а также замечают рост обеспокоенности "Северным потоком - 2" в Германии и других странах.