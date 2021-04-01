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Компания Пригожина сообщила о возбуждении дела против Леонида Волкова

Компания Пригожина сообщила о возбуждении дела против Леонида Волкова
Начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы возбудили дело о клевете в отношении оппозиционера Леонида Волкова по заявлению бизнесмена Евгения Пригожина.

Дело по части 5 статьи 128.1 УК РФ было заведено во вторник, 30 марта, сообщили журналистам в компании Пригожина "Конкорд".

Согласно сообщению, в сентябре 2020 года Волков на своей странице в фейсбуке и в телеграм-канале "разместил посты с заведомо ложной, не соответствующей действительности информацией" о Пригожине.

Компания Конкорд" подала заявление в ОМВД по Савеловскому району Москвы, в котором попросила возбудить уголовное дело по статье о клевете. "Органы дознания провели доследственную проверку и установили, что в указанных публикациях присутствует состав преступления. Уведомляем, что в рамках следственных действий необходимо допросить Леонида Волкова для подтверждения его участия в публикации клеветы, а также осуществить все иные следственные действия, направленные на установление лиц и обстоятельств преступления", - заявили в компании.

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по данному вопросу.

Волков, соратник и руководитель сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального, в настоящий момент находится не в России. В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова на два месяца. Он является фигурантом уголовного дела о вовлечении детей в протесты.

Евгений Пригожин Конкорд Леонид Волков

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