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Суд обязал Любовь Соболь выплатить полмиллиона рублей Пригожину

Суд обязал Любовь Соболь выплатить полмиллиона рублей Пригожину
Любовь Соболь перед началом заседания в мировом судебном участке Перовского района
Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы обязал юриста Фонда борьбы с коррупцией, признанного иностранным агентом в РФ, Любовь Соболь выплатить полмиллиона рублей бизнесмену Евгению Пригожину по делу о распространении порочащих его сведений в интернете, сообщила компания "Конкорд".

В сообщении говорится, что Симоновский районный суд вынес решение по иску Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к Любови Соболь. Согласно решению "распространенные ею сведения были признаны недостоверными и порочащими".

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Отмечается, что суд обязал Соболь "удалить и опровергнуть несоответствующие действительности высказывания, а также опубликовать на 3 месяца резолютивную часть решения суда и компенсировать истцу моральный вред в размере 500 тысяч рублей". Об этом сообщили журналистам в компании Пригожина, не уточнив, о какой информации идет речь.

Ранее сообщалось, что одним из поводов для обращения бизнесмена в суд стал видеоролик, опубликованный 28 августа 2020 года на YouTube-канале "Навальный Live", в котором Соболь неоднократно упоминала его в негативном ключе.

Иск к Соболь стал вторым из удовлетворенных исков бизнесмена к оппозиционеру Алексею Навальному и его сторонникам. Поданы сразу несколько таких исков на общую сумму более 70 млн рублей.

Конкорд Евгений Пригожин ФБК Любовь Соболь

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