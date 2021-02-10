Суд заочно арестовал соратника Навального Волкова

Леонид Волков Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал на два месяца Леонида Волкова - соратника оппозиционера Алексея Навального и руководителя сети его региональных штабов.

"В отношении Волкова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Волкова на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Волкову вменяется склонение несовершеннолетних к совершению противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях (п.п. "а", "в" ч 2. ст. 151.2 УК РФ). Он объявлен в межгосударственный розыск, то есть в пределах СНГ.

Как заявляли ранее в Следственном комитете России, "продолжается расследование уголовного дела по факту вовлечения через интернет сторонниками Навального подростков в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни". Следствие обнаружило видеозаписи, на которых руководитель сети региональных штабов Волков обращается к несовершеннолетним с призывами участвовать в незаконных акциях.

Волков, комментируя уголовное дело, ранее заявил: "Как обычно, черное - это белое, свобода - это рабство, дважды два равно пяти".