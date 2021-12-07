Минстрой пожаловался на нехватку денег на расселение ветхих домов

В ведомстве также отметили, что если ветхие дома заменять такими же по площади, "не сойдется экономика проекта"

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в регионах мешают проблемы с финансированием расселения ветхих домов, изменение правил застройки приаэродромных зон и неурегулированность отдельных правовых вопросов, заявил в Совете Федерации замминистра строительства Никита Стасишин.

"Самое важное из того, с чем сегодня столкнулись регионы в момент реализации закона о КРТ - это отсутствие инструментов финансирования при расселении ветхих многоквартирных домов. Это, наверно, самая серьезная вещь, которая тормозит развитие КРТ в тех регионах, в тех столичных городах и исторических центрах, где стоимости метра инвестиционной внутри не хватает для того, чтобы на рыночных условиях (...) можно было стартовые дома строить", - сказал он.

Пересмотр правил застройки приаэродромных территорий, по словам чиновника, сделал невозможным ввод даже уже построенных зданий. "Седьмая подзона накрыла без разбора не просто будущее КРТ, а уже действующие разрешения на строительство", - добавил он. Для примера он привел Иркутск, где аэропорт находится в центре города и где не могут открыть школы и детские сады, которые уже построили рядом с аэропортом.

"Не побоюсь этого слова, это бич сегодняшнего жилищного строительства на территории нашей страны", - подчеркнул замминистра.

Еще одной проблемой он назвал то, что имеющаяся плотность застройки ветхих и аварийных домов в несколько раз меньше комфортной для городских районов, как считают в Минстрое. По его словам, без увеличения площади жилья на каждой конкретной территории у инвесторов не сойдется экономика проекта.

Стасишин также отметил не урегулированный вопрос о переходе прав по договорам КРТ, заключенным с правообладателями земельных участков и объектов, которые находятся в частной собственности.

В 2020 году президент Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий. Законом вводит единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве. Реновация будет проводиться в регионах при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме, подлежащем сносу. Правила принятия решений о КРТ утвердило правительство.