В РФ разработан прибор для дистанционного наблюдения за больными COVID

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В России разработан прибор, отслеживающий частоту пульса, дыхания и другие функции организма, который позволит дистанционно наблюдать за пациентами, в том числе больными коронавирусом, сообщает в пятницу госкорпорация "Ростех".

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" продемонстрировал опытный образец персональной телемедицинской системы (ПТС) для удаленного мониторинга жизненно важных функций организма человека. Прибор позволяет следить за артериальным давлением, электрокардиограммой, частотой пульса, дыхания, а также уровнем кислорода в крови и может применяться для дистанционного наблюдения пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Программно-аппаратный комплекс, получивший название "Оберег", состоит из приборного блока с датчиками, которые крепятся на теле пациента, и программного обеспечения. У прибора компактные размеры и небольшой вес.

"Полученные при помощи прибора данные врач может просматривать дистанционно с экрана компьютера или мобильного устройства - параметры организма транслируются в режиме реального времени по Wi-Fi или GSM. Приборный блок комплекса "Оберег" оснащен жидкокристаллическим дисплеем и клавиатурой, допускающими его использование в автономном режиме с питанием от перезаряжаемых аккумуляторов", - отметили в "Ростехе".

Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко отмечает, что "в период пандемии такие устройства могут оказать большую помощь в дистанционном наблюдении пациентов с коронавирусной инфекцией, так как способны контролировать в онлайн-режиме уровень насыщения крови кислородом и другие жизненно важные функции".

В условиях стационара разработка может применяться в операционных и посленаркозных комнатах, палатах интенсивной терапии и обычных медицинских палатах. Она может использоваться также при проведении лечебных, реабилитационных процедур или для индивидуального дистанционного мониторинга пациентов вне больниц, говорится в сообщении.

По оценкам специалистов, потребность российских стационаров в комплексах наподобие "Оберега" составляет не менее 50 тыс. единиц, сообщает "Ростех".