В России за сутки выявили 9 021 случай заражения коронавирусом

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией вновь немного вырос и составил 9 021 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

По данным на пятницу, в РФ было зафиксировано 8 792 случая заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 384 человека, по выздоровлении выписаны 9 618 пациентов.

В Москве зарегистрировали 2 011 случаев COVID-19, 52 пациента скончались, 1 151 выздоровел. Наименьший прирост зафиксирован в Тыве (два случая), в Магаданской области и Ненецком АО (по одному случаю), ни одного случая не зафиксировано в Чукотском АО.

Еще 717 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 594 - в Московской области, 274 - в Нижегородской области, 242 - в Ростовской области, 201 - в Самарской области, 197 - в Воронежской области, 166 - в Иркутской области, 151 - в Саратовской области, 133 - в Свердловской области, 128 - в Челябинской области, 121 - в Красноярском крае, 115 - в Волгоградской области, 113 - в Пермском крае, 112 - в Ставропольском крае, 111 - в Краснодарском крае, 104 - в Башкирии, 103 - в Пензенской области, В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

За время распространения коронавируса в России зарегистрировано 4 млн 572 тыс. 077 случаев коронавирусной инфекции, 100 017 умерших и 4 млн 195 тыс. 869 выписанных.