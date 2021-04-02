ЦБ предложил обязать доминирующие экосистемы принимать открытую модель

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Банк России предлагает обдумать возможность ввести обязательную открытую модель для доминирующих экосистем, говорится в докладе Банка России, посвященном подходам к регулированию экосистем.

"Мы понимаем, что полностью открытой системы не бывает, что, скорее всего, все экосистемы будут гибридные, но, тем не менее, открытая экосистема, если она доминирующая, снижает те минусы, которое само доминирование несет для конкурентной среды. Что значит открытая система? Это значит, что любой производитель в соответствии с не дискриминирующими правилами экосистемы по единым правилам может положить свой товар на полку. Если экосистема закрытая, она сама определяет, какого производителя товара или услуги пустить, или нет", - объяснил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Если доминирующая экосистема производит тот же самый товар, что и ее поставщики, то она может дискриминировать своих поставщиков тем, что вообще их не пустит в свою систему. Швецов привел пример такой дискриминации: "Я даю ипотечные кредиты и на полку выставляю только свою ипотеку и не пускаю другие банки с предложением ипотечных кредитов".

В ЦБ считают, что для доминирующих экосистем открытость является необходимым требованием со стороны антимонопольного законодательства. При этом если экосистема только строится и не является доминирующей, у нее будет больше свободы определять, как себя вести в отношении своих поставщиков.

"Очень важно разделить те меры, которые применяются к доминирующим экосистемам, которые будут признаны Федеральной антимонопольной службой (ФАС) таковыми, и теми экосистемами, которые не являются доминирующими. Если такое регулирование, как защита прав потребителей, например, право на качественный товар, должно быть всеобъемлющим, то есть применяться ко всем поставщикам, начиная с обычного физического ритейла и заканчивая доминирующей экосистемой, то в отношении таких прав, как определять форму экосистемы - открытая, закрытая или гибридная - доминирующие игроки должны под воздействием ФАС", - заявил первый зампред ЦБ.

При этом он указал, что, по мнению ЦБ, в России доминирующих экосистем на сегодняшний день нет.

"Экосистемный бизнес в России только начинает зарождаться. Возьмите последнее IPO Ozon, например, ему понадобилось больше десяти лет, чтобы сформировать сетевой эффект, занять определенную долю рынка (она небольшая) и выйти на IPO. Почему не может быть много экосистем? Вход на рынок очень тяжелый, это инвестиции, которые не дают отдачу на капитал в течение многих лет, потому что это инвестиции в сетевой эффект, а не в финансовый результат", - отметил Швецов.

Он заявил, что ЦБ на данном этапе не формирует список экосистем, участники рынка сами заявляют, что они строят экосистемы. "И в этом смысле у нас нет пока никакого аппарата, относить ту или иную компанию к экосистемам. Мы очень лапидарно привели определение экосистемы, оно, безусловно, нуждается и в осмыслении, и в доработке, поэтому пока регулирование не создано, необходимости выявлять экосистемы нет. Хотя в самом докладе мы описываем несколько экосистем, которые заявлены таковыми самими участниками рынка", - заявил первый зампред ЦБ.

В своем докладе ЦБ выделил несколько российских экосистем: Сбер, Тинькофф, ВТБ, Яндекс, Mail.ru Group и МТС.

"Если говорить про отечественный рынок, то здесь можно проследить достаточно интересную тенденцию: прогрессивные финансовые организации трансформируются в технологические компании и создают вокруг себя экосистемы финансовых и нефинансовых услуг, а также делают совместные проекты с интернет-компаниям", - указал ЦБ.

ЦБ считает, что необходимо установить на законодательном уровне квалифицирующие признаки экосистем, а также определить регуляторный орган, в полномочия которого будет входить ведение соответствующего реестра. При этом должен применяться принцип пропорционального регулирования: основные требования должны устанавливаться к крупным игрокам исходя из их системной значимости в экономике и потенциальных рисков от их деятельности. Методика расчета критериев "крупности" может быть утверждена ФАС, а их расчет осуществляться самими платформами на регулярной основе.

ЦБ привел следующие примеры критериев размера экосистем:

- ограничение для соцсетей с количеством пользователей в сутки более 500 тыс. человек;

- платформа оказывает услуги 10% населения (примерно 45 млн человек);

- платформа занимает более 35% на рынке платформенных услуг, выручка от деятельности платформы за календарный год превышает 400 млн рублей.

В понимании ЦБ экосистема (цифровая экосистема) - совокупность сервисов, в том числе платформенных решений, одной группы компаний или компании и партнеров, позволяющих пользователям получать широкий круг продуктов и услуг в рамках единого бесшовного интегрированного процесса. Экосистема может включать закрытые и открытые платформы. Предлагаемая экосистемой линейка сервисов удовлетворяет большинство ежедневных потребностей клиента или выстроена вокруг одной или нескольких его базовых потребностей (экосистемы на начальном этапе своего формирования или нишевые экосистемы).

Закрытая экосистема - платформа, допуск участников на которую осуществляется в соответствии с непубличными критериями.

Открытая экосистема - платформа, допуск участников на которую осуществляется в соответствии с публичными недискриминационными критериями, раскрываемыми платформой.