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ВТБ задумал три новых партнерства в рамках открытой экосистемы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ в 2021 году планирует запустить три новых партнерства в рамках своей развиваемой открытой экосистемы, говорится в презентации, подготовленной к пресс-конференции зампреда банка Анатолия Печатникова.

Печатников напомнил, что в минувшем году на банковском рынке обсуждалась трансформация Сбера и не состоявшаяся сделка между "Яндексом" и Тинькофф банком.

"Увидев эти вызовы на рынке, мы не могли не задуматься, как на них отвечать и как мы будем строить свое дальнейшее стратегическое развитие с учетом тех возможностей, которые есть на рынке, и угроз. Мы потратили достаточно много времени на дискуссии и пришли к тому, что мы будем двигаться по партнерской схеме", - объяснил зампред ВТБ.

По его словам, банк готов предоставлять банковские сервисы на площадке партнеров, например, "Почты России" или "Магнита".

ВТБ определил шесть ключевых индустрий для развития: технологические компании, сервисы объявлений, электронная коммерция и ритейл, телеком, индустрия развлечений и транспортная отрасль.

"Мы говорим только о цифровых партнерствах, варианты оффлайновых партнерств пока мы всерьез не рассматриваем", - заявил он.

"Наша основная цель - дополнительные клиенты и комиссионный доход, который мы вместе с партерами будем делить, от использования банковских сервисов, которые мы предоставляем", - добавил Печатников.

ВТБ Анатолий Печатников Сбербанк Магнит Почта России

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